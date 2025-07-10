Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Siirt'te ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Siirt'te ziyaretler yaptı.

Bakan Bak, kentteki temasları kapsamında milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'u merkez Barış Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Milli güreşçinin ailesiyle de bir araya gelen Bak, kızlarına sundukları destekten dolayı aile fertlerine teşekkür etti.

Bak, daha sonra Yeni Mahalle'de yapımı devam eden 2 bin 190 kişilik yurt binası inşaatında incelemede bulundu.

Kentteki çalışmalar ve spor yatırımlarıyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'dan bilgi alan Bak, yurdun inşaat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.