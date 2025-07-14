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        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Siirt'te

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:38
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        Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Siirt'te
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        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayaliyle memleketi İzmir'den yola çıkan 26 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla buluştu.

        Memleketinde mankenlik ve oyunculuk yapan Koç, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Örümcek Adam" kostümüyle bölgeye giderek çocukların afetin izlerini unutmalarına yardımcı olmak için etkinlikler düzenledi.

        Depremin ardından ülke turuna çıkan Koç, bu kapsamda 66. il olarak Siirt'e geldi.

        Güres Caddesi'nde kostümüyle gezip esnafı selamlayan Koç, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Giydiği kostümüyle ilgi gören Koç, AA muhabirine 66. şehir olarak geldiği Siirt'te vatandaşlarla görüştüğünü, kentin tarihi yerlerini gezip, yöresel yemeklerden tattığını söyledi.

        Koç, hikayesinin Kahramanmaraş merkezli depremler ile başladığını ifade ederek, "Deprem bölgesinde annesini, babasını kaybeden çocuklara gönüllü hizmetlerde bulundum. Oyunlar oynadım, resimli yarışmalar yaptırdım. Türkiye'nin her yerine gitmeye başladım, sosyal mesaj veren bir genç oldum. Siirt'te beni gören çocuklar çok sevindi, 'Örümcek ağabeyimiz şehrimize hoş geldin.' dediler. Siirt'in de her yerini gezip, şehrin güzelliklerini göstereceğim. Hafta boyunca Siirt'te bulunup daha sonra bir sonraki durağım Van'a gideceğim." dedi.

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