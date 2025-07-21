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        Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Siirt'te, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:05
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        Siirt'te İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Siirt'te, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım göre, Vali Kızılkaya başkanlığında, Valilikte gerçekleştirilen haftalık toplantıda, ilde alınan güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

        Toplantıda, asayiş, terör, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu, düzensiz göç, orman ve anız yangınları ile baraj ve göletlerde meydana gelebilecek boğulma olayları, siber suçlarla mücadele ve trafik konuları ele alındı.

        Kentin huzur ve güvenliği için ilgili birimlerin 7/24 esasına göre büyük bir kararlılıkla görevlerini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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