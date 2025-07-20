AYT sayısal Türkiye birincisi Serhat Kuruş, başarısını ailesi ve okulunun işbirliğine borçlu

FECRİ BARLIK - Siirt'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan 18 yaşındaki Serhat Kuruş, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Kuruş, AYT sayısal alanda 80 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak, okulu ve ailesiyle büyük sevinç yaşadı.

Kentte sağlık personeli olarak görev yapan Mehmet Zeki ve Suna Kuruş çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Kuruş, başarısını ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı.

- "Moralimi yüksek tutmaya çalıştım"

Kuruş, AA muhabirine, başarısını, okul ve ailesinin işbirliği ile disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Elde ettiği sonucun kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Kuruş, "Ailemi gururlandırmak, onlara da bu mutluluğu yaşatmak benim için çok ayrı bir zevkti. Bu süreçte okulum bana çok destek oldu. Başta babam olmak üzere ailem bana çok destek oldu. Bu başarı sadece benim değil hem ailemin hem okulumun ortak başarısıdır." dedi.

Kuruş, yanlış yaptığı soruların nedenini öğrenmek için sürekli öğretmenlerine danıştığını ve yanlış yapma nedenini sorguladığını belirtti. Sınava hazırlık sürecinde bütün zamanını ders çalışmaya ayırmadığını ve her şeyi yerinde ve zamanında yapmaya gayret gösterdiğini aktaran Kuruş, şöyle konuştu: "Dışarıya da çıktım, televizyon da izledim. Sürekli ve disiplinli şekilde çalıştım. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Ailem, öğretmenlerim ya da arkadaşlarımla olsun ilişkilerimi ihmal etmedim. Hiçbir şeyden geri kalmadan her şeyi kıvamında, düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım. Çalışma saatlerim o günkü yorgunluğuma göre 6 ile 8 saat arasında değişiyordu. Tatil günlerinde ise bu biraz daha az oluyordu ve girdiğim deneme sınavıyla beraber 3-4 saate kadar iniyordu." Kuruş, doktor olmak istediğini sözlerine ekledi. - "Okul aile işbirliği bu başarıya büyük katkı sağladı"