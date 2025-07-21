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        Siirt'te hastanede KBRN tatbikatı yapıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:24
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        Siirt'te hastanede KBRN tatbikatı yapıldı
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        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği tatbikatta, 2 işçi hidroklorik asit dolu bir varille temas ederek baygınlık geçirdi.

        Durum, KBRN vakası olarak değerlendirilerek ilgili birimlere bilgi verildi.

        AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine müdahale edilerek, gazdan etkilenen işçilere sıcak bölgede arındırma işlemi uygulandı. İşçiler, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Tatbikata hastane personeli ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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