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        Siirt'te Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan tütün satışı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu

        Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan tütün satışı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:10
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        Siirt'te Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan tütün satışı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu
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        Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan tütün satışı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya platformları üzerinden kentteki bazı adreslerde tütün mamulleri satışı yapıldığı ihbarı üzerine inceleme yapıldığı ve söz konusu adreslerin sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Bu adreslerden sipariş verenlerin dolandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen sahte hesaplar üzerinden mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma hassasiyetle sürdürülmektedir. Bununla birlikte ilgili sahte hesapların kapatılması sağlanmıştır. Ancak dolandırıcıların farklı e-posta adresleri üzerinden yeni hesaplar açtığı tespit edilmiştir. Konunun takibi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

        Açıklamada, vatandaşların internet üzerinden yasal olmayan satışlara itibar etmemeleri ve dolandırıcılık şüphesi durumunda ihbarda bulunmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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