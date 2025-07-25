Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kentte gazetecilerle bir araya geldi

        Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kentte basın mensuplarıyla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kentte gazetecilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kentte basın mensuplarıyla görüştü.

        Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan ve bir süre önce göreve başlayan Saz, Siirt Öğretmenevinde düzenlenen programında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Siirt'te göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saz, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirde eğitim camiasına hizmet etmenin hem büyük bir sorumluluk hem de önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında kent genelinde eğitimin geldiği noktayı görmek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek için sahada olmaya büyük önem verdiğini anlatan Saz, "Her okulun ve her mahallenin kendine özgü koşulları var. Bu nedenle yerel ihtiyaçlara göre şekillenen uygulamaların da hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğitimde niteliğin artırılması için öğretmenlerin mesleki gelişimi, okul yöneticilerinin liderlik rolleri ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi gibi birçok alanda planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem akademik hem bilimsel hem sosyal projelere ağırlık vereceğiz." dedi.

        Basının eğitime olan ilgisi ve katkısını önemsediğini dile getiren Saz, "Sizler toplumun gözü kulağısınız. Bizim sahada yaptığımız her çalışmanın kamuoyuyla buluşması, farkındalık oluşturması açısından basının rolü çok büyük. Bu noktada sizlerin desteğini daima yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan

        Benzer Haberler

        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
        Siirt'te 26 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Siirt'te dükkan önünden fıstık hırsızlığı kamerada (2)
        Siirt'te dükkan önünden fıstık hırsızlığı kamerada (2)
        GÜNCELLEME - Kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalınması kameraya yansıdı
        GÜNCELLEME - Kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalınması kameraya yansıdı
        Kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalma anı kameraya yansıdı
        Kuru yemişçiden Siirt fıstığı çalma anı kameraya yansıdı
        Siirt'te güvenlik duvarlarına "Kurtalan Ekspresi" resmedildi
        Siirt'te güvenlik duvarlarına "Kurtalan Ekspresi" resmedildi