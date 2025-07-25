Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kentte gazetecilerle bir araya geldi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kentte basın mensuplarıyla görüştü.

Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan ve bir süre önce göreve başlayan Saz, Siirt Öğretmenevinde düzenlenen programında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siirt'te göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Saz, tarihi ve kültürel açıdan zengin bir şehirde eğitim camiasına hizmet etmenin hem büyük bir sorumluluk hem de önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında kent genelinde eğitimin geldiği noktayı görmek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek için sahada olmaya büyük önem verdiğini anlatan Saz, "Her okulun ve her mahallenin kendine özgü koşulları var. Bu nedenle yerel ihtiyaçlara göre şekillenen uygulamaların da hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğitimde niteliğin artırılması için öğretmenlerin mesleki gelişimi, okul yöneticilerinin liderlik rolleri ve öğrencilerin çok yönlü gelişimi gibi birçok alanda planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde hem akademik hem bilimsel hem sosyal projelere ağırlık vereceğiz." dedi.