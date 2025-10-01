Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te domuz sürüsüne ateş açarken kazara kendini vuran genç yaralandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde bahçelerine giren domuz sürüsüne tüfekle ateş açarken kazara kendini vuran genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:27
        Siirt'te domuz sürüsüne ateş açarken kazara kendini vuran genç yaralandı
        Siirt'in Baykan ilçesinde bahçelerine giren domuz sürüsüne tüfekle ateş açarken kazara kendini vuran genç yaralandı.

        İlçeye bağlı Meşelik köyünde oturan Diyar Ayman (17), domuz nöbeti için dün gece evlerinin yakınındaki bahçelerine gitti.

        Domuz sürüsünün bahçeye girdiğini fark eden Ayman, tüfekle ateş ettiği sırada kazara kendini vurdu.

        Ayaklarından yaralanan Ayman'ın yardım talebi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan Ayman, AA muhabirine, olayın 03.00 sıralarında yaşandığını, sebze ekili bahçeyi domuz sürülerinden korumak için nöbet tuttuğunu söyledi.

        Ayman, "O esnada sürünün bahçeye girdiğini gördüm. Bir el ateş ettim, kaçtılar. İkinci kez ateş etmeye çalışırken yere düştüm. Tüfek ateş aldı. Ne olduğunu anlayamadım bir baktım ayaklarım uyuştu. Hemen babamı aradım, sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar." ifadelerini kullandı.

        Baba Ahmet Ayman da oğlunun bahçeye gittiğinden haberi olmadığını anlatarak, "Sabaha doğru telefonla arayıp 'Baba gel, ben yaralandım.' deyince hemen bahçeye koştum. Onu sırtlayıp araca bindirdim. Yolda ambulansla buluştuk, hastaneye ulaştırdık. Çok şükür durumu iyi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

