        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 öğrenci taburcu edildi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:07
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 öğrenci taburcu edildi
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kurtalan ilçesinde Konakpınar Ortaokulu'nda eğitim gören 13 öğrenci, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

        Yapılan tahlillerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

