Kurtalan'da öğrencilerden "Filistin'e destek" etkinliği

Kılıç, "Öğrencilerimizle Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gazze'de yaşanan olaylar hepimizi derinden üzüyor. Çocuklarımızın küçük yaşta insanlık değerlerini, barışı ve kardeşliği öğrenmelerini arzuluyoruz. Onların çizdikleri resimlerle Filistinli çocuklara umut ve dayanışma mesajı verdik." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.