Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Kurtalan'da öğrencilerden "Filistin'e destek" etkinliği

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Filistin'e destek" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurtalan'da öğrencilerden "Filistin'e destek" etkinliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde "Filistin'e destek" etkinliği düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çizdikleri resimlerle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.

        Okul müdürü Ahmet Kılıç, etkinlik sayesinde öğrencilerde duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Kılıç, "Öğrencilerimizle Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Gazze'de yaşanan olaylar hepimizi derinden üzüyor. Çocuklarımızın küçük yaşta insanlık değerlerini, barışı ve kardeşliği öğrenmelerini arzuluyoruz. Onların çizdikleri resimlerle Filistinli çocuklara umut ve dayanışma mesajı verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Sakatlanmasına rağmen pes etmeyen milli güreşçi Evin'in madalya kazandıran...
        Sakatlanmasına rağmen pes etmeyen milli güreşçi Evin'in madalya kazandıran...
        Siirt'te fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı:...
        Siirt'te fıstık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı:...
        Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 119 öğrencinin taburcu e...
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören 119 öğrencinin taburcu e...
        Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Siirt'te devrilen bisikletteki 2 çocuk yaralandı
        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi
        Siirt'te "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği düzenlendi