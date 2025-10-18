Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te düğün salonundan org ve amfisini çaldıkları gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te bir düğün salonundan org ve amfisini çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 21:15 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:15
        Siirt'te bir düğün salonundan org ve amfisini çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde düğün salonu işletmeciliği yapan Y.A'nın, salondan org ve amfisinin çalındığını tespit etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık yapan yüzleri maskeli 2 kişinin kent merkezine geldiğini ve kullandıkları hafif ticari aracın plakasının tespit edilmesini önlemek amacıyla harf ve rakam gruplarında bantla değişim yaptıklarını belirledi.

        Batman'daki bir akaryakıt istasyonundan akaryakıt alan aracın plakasını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla araçta bulunan B.K, D.Ö. ve S.K'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve D.Ö. tutuklandı, S.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin düğün salonuna geldikleri, org ve amfiyi çaldıkları görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

