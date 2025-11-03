Siirt'te kaldırımları işgal eden 15 işletmeye para cezası

Siirt Belediyesince yapılan denetimlerde 15 işletmeye 21 bin 90 lira ceza kesildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik kent genelinde 27 Ekim-2 Kasım arasında denetim yaptı.

Denetimlerde 340 iş yerini kontrol edildi, 125 iş yerine uyarı yapıldı, 15 işletmeye 21 bin 90 lira ceza kesildi.

Vatandaşlardan gelen 75 şikayet değerlendirilerek gerekli müdahale yapıldı.

Daha önce uyarılara rağmen kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 2 işletmeye 1'er gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Denetimlerde seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmeler uyarıldı, mevzuata aykırı uygulamalara yaptırım uygulandı.