        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

        Siirt'in Şirvan ilçesinde kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.11.2025 - 11:51
        Siirt'te kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
        Siirt'in Şirvan ilçesinde kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Kömürlü köyünde 1 yaşındaki Asila Dede'nin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahale ettikleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kuruyemiş yuttuğu belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

