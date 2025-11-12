Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Siirt merkez Barış Mahallesi'nde iki grup arasında dün bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Akif B, Naif B, Veysel B, Selahattin B. ile Fadıl A. yaralanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.