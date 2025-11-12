Habertürk
        Siirt Haberleri

        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 12.11.2025 - 23:22 Güncelleme: 12.11.2025 - 23:22
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Barış Mahallesi'nde 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, kavgada kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Siirt merkez Barış Mahallesi'nde iki grup arasında dün bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Akif B, Naif B, Veysel B, Selahattin B. ile Fadıl A. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

