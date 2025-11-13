Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre bebeklere ROP muayeneleri başladı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde, erken doğan bebeklerde körlüğe neden olan prematüre retinopatisi (ROP) hastalığına yönelik muayeneler yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre bebeklere ROP muayeneleri başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde, erken doğan bebeklerde körlüğe neden olan prematüre retinopatisi (ROP) hastalığına yönelik muayeneler yapılmaya başlandı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Zafer Yıldırım ve ekibi tarafından başlatılan ROP muayeneleriyle, artık erken doğan bebeklerin bu alandaki takip ve tedavileri Siirt'te gerçekleştirilebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, ailelerin erken doğan bebeklerinin göz muayeneleri için artık başka illere gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

        Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Erken doğan bebeklerin görme sağlığını korumak adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gerektiğinde gerekli tedavileri de hastanemizde yapabileceğiz. Bu sayede hem ailelerimize kolaylık sağlamayı hem de bölgedeki sağlık hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        Siirt'te diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim kampı düzenl...
        Siirt'te diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim kampı düzenl...
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama
        Canlı hayvan borsasında 5 kişinin yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Canlı hayvan borsasında 5 kişinin yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Siirt'in şal şepik kumaşının coğrafi işaretinin Avrupa Birliği düzeyine taş...
        Siirt'in şal şepik kumaşının coğrafi işaretinin Avrupa Birliği düzeyine taş...
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te temizlik çalışmaları
        Siirt'te temizlik çalışmaları