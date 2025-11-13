Siirt'te diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim kampı düzenlendi

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Aile Eğitim Kampı" düzenlendi.

Siirt Hekimevi'nde iki gün sürecek kampın ilk gününde çocuklara ve ailelerine diyabet hastalığıyla ilgili temel bilgiler verildi, bahçede boyama ve ebru etkinliği yapıldı.

Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Koçyiğit, gazetecilere, kampın amacının Tip 1 diyabetli çocukların hastalık yönetimini güçlendirmek, öz bakım becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak olduğunu belirtti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabetle ilgili çocuklara ve ailelere hizmet sunduklarını ifade eden Koçyiğit, "Siirt’te ilk kez düzenlenen diyabet kampında çocukların diyabetle ilgili bilgi düzeylerinin artırılması, insülin uygulaması, kan şekeri takibi ve karbonhidrat sayımı gibi öz bakım becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

Diyabet İl Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Ayşegül Bilim ise Siirt'te şu ana kadar Tip 1 diyabetli 95 çocuğun tespit edildiğini belirtti.