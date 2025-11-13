Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim kampı düzenlendi

        Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Aile Eğitim Kampı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim kampı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından diyabet hastası çocuklar ve ailelerine yönelik "Diyabet Aile Eğitim Kampı" düzenlendi.

        Siirt Hekimevi'nde iki gün sürecek kampın ilk gününde çocuklara ve ailelerine diyabet hastalığıyla ilgili temel bilgiler verildi, bahçede boyama ve ebru etkinliği yapıldı.

        Çocuk Endokrin Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Koçyiğit, gazetecilere, kampın amacının Tip 1 diyabetli çocukların hastalık yönetimini güçlendirmek, öz bakım becerilerini geliştirmek ve yaşam kalitelerini artırmak olduğunu belirtti.

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyabetle ilgili çocuklara ve ailelere hizmet sunduklarını ifade eden Koçyiğit, "Siirt’te ilk kez düzenlenen diyabet kampında çocukların diyabetle ilgili bilgi düzeylerinin artırılması, insülin uygulaması, kan şekeri takibi ve karbonhidrat sayımı gibi öz bakım becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor." dedi.

        Diyabet İl Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Ayşegül Bilim ise Siirt'te şu ana kadar Tip 1 diyabetli 95 çocuğun tespit edildiğini belirtti.

        Bilim, aileleriyle birlikte 10 çocuğun eğitim kampına katıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kampımızın amacı çocuklarımıza ve ailelerine diyabetle ilgili eğitimi profesyonel bir ekip eşliğinde sunmak. Diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, çocuk endokrin ve dahiliye uzmanlarımız ile hemşirelerimiz burada çocuklarımızla bir arada olacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle interaktif eğitimler düzenliyoruz. Programımız sabah tanışma etkinliğiyle başladı, ardından interaktif spor eğitimi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan özel yemek programı ile devam etti. Siirt'te ilk kez düzenlenen bu kampla hem farkındalık oluşturmayı hem de eğitimi eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz."​​​​​​​

        Kampın açılış programına Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile kurumların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre bebeklere ROP muayeneleri...
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre bebeklere ROP muayeneleri...
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 3 tutuklama
        Canlı hayvan borsasında 5 kişinin yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Canlı hayvan borsasında 5 kişinin yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Siirt'in şal şepik kumaşının coğrafi işaretinin Avrupa Birliği düzeyine taş...
        Siirt'in şal şepik kumaşının coğrafi işaretinin Avrupa Birliği düzeyine taş...
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Siirt'te temizlik çalışmaları
        Siirt'te temizlik çalışmaları