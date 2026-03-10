Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 10.03.2026 - 12:28
        Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Siirt'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 56 AJ 874 plakalı otomobil ile Metin Kalkan'ın (24) kullandığı 56 ABH 487 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Hakkı Akyüz Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle kaldırama çıkan otomobil, çarptığı reklam panosunu devirdi.

        Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Kalkan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

