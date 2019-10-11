Asma kattan düşen kadın ağır yaralandı

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Siirt'te bir düğün salonunun da asma katından düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiyi göre olay, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun da meydana geldi. Halime Aydın (56) düğün salonunun asma katında telefonla konuştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince ağır yaralanan Aydın, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:50

GÜNEŞ 06:10

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:48

YATSI 19:03

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