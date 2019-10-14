Siirt’te tarım ve hayvancılık alanında işbirliği protokolü imzalandı

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Siirt Üniversitesi arasında tarım ve hayvancılık alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması alanında pilot üniversite seçilen Siirt Üniversitesi ile Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında tarım ve hayvancılık alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ile Siirt İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Asım Şen tarafından imzalanan protokolün, Siirt fıstığı ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kalite ve verim arttırmaya yönelik çalışmalar başta olmak üzere, yapılacak olan proje, iş ve işlemlerin belirlenmesi ve elde edilecek gıda ürünlerinin bilimsel temellere dayalı olarak üretilmesini kapsadığı belirtildi.

SİİRT 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:52

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