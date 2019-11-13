AK Parti Siirt \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Fuat \u00d6zg\u00fcr \u00c7alapkulu, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ba\u015fkanl\u0131k g\u00f6revinden istifa etti\u011fini duyurdu.\u00a0Fuat \u00d6zg\u00fcr \u00c7alapkulu, 31 Ocak 2015 ten bu yana\u00a0y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc\u00a0AK Parti Siirt \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revinden\u00a0bug\u00fcn itibar\u0131yla istifa etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Sosyal medya hesab\u0131ndan istifas\u0131yla ilgili payla\u015f\u0131mda bulunan\u00a0\u00c7alapkulu, 1747 g\u00fcnd\u00fcr b\u00fcy\u00fck bir \u015feref ve gururla y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcm AK Parti Siirt \u0130l Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revimden bug\u00fcn itibar\u0131yla ayr\u0131l\u0131yorum dedi.\u00a0\u00a0