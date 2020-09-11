'Jet Fadıl' İstanbul'daki davasına SEGBİS ile Siirt'ten katıldı

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Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)CAPRICE Gold ve Caprice Maldivler projeleriyle 349 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz, yargılandığı İstanbul 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, Siirt Adliyesi'nden SEGBİS ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan Akgündüz, Çağlayan Adliyesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmak için sabah saatlerinde, avukatıyla birlikte Siirt Adliyesi'ne geldi. Adliyeye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Akgündüz, içeride 3 saat kaldı. İfade verme işleminin tamamlanmasının ardından da Akgündüz, adliyeden ayrıldı.

Duruşma 26 Şubat 2021'e ertelendi.

DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2020-09-11 16:25:50



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