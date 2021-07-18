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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: "Vaka sayılarında artış var, bağışıklık oranını yakalayıncaya kadar uyku bize haram" Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve Emniyet Müdürü Yılmaz aşı ikna çalışmalarına katıldı

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu: "Vaka sayılarında artış var, bağışıklık oranını yakalayıncaya kadar uyku bize haram" Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu ve Emniyet Müdürü Yılmaz aşı ikna çalışmalarına katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, aşılama oranını yükseltmek için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ikna çalışmalarına katıldı.
Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile Güres ve Aydınlar caddelerinde vatandaş ve esnafı gezerek aşının koruyuculuğunu anlattı, aşı yapılması uyarısında bulundu. Mobil aşı çadırlarını da ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Siirt'te görülen vakaların büyük bir bölümünün Delta varyantı olduğunu ve salgının daha hızlı yayıldığını belirterek, vatandaşların önlemlere uymalarını istedi. Aşılama oranlarını yükseltmek için sağlık ekiplerinin il genelinde yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Geçen yıl eylül, ekim ve kasım ayları salgın en yüksek seviyedeydi. Maalesef temmuz ayında günlük vaka olarak bunun çok üzerine çıktık. Günlük vakaların yüzde 8090'ı Delta varyantı. Dolayısıyla çok daha hızlı bulaşıyor ve virüsün ömrü daha uzun. Kendimizi çok daha fazla korumamız gerekiyor. Elimizde her zaman bir gücümüz vardı; maske, mesafe ve temizlik. Evimizde, iş yerimizde, sokakta ve caddede her yerde kendimizi, ailemizi ve toplumu korumak zorundayız" diye konuştu.
Kurban Bayramı'nda aşılama çalışmalarının aksatılmadan süreceğini de dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Son 15 gündür çok hızlı bir şekilde aşılama çalışmalarımız devam ediyor. İl merkezimizde toplum sağlığı merkezimizde gezici ekiplerimiz aşılama yapıyor. Beldelerimiz, köylerimiz tarandı, gerekirse iki tur, üç tur daha tarayacağız. Birinci dozda yüzde 75 oranına ulaşmak zorundayız. Tüm Siirt'i aşılamak zorundayız. Biz de sahada olacağız. Toplumsal bağışıklık oranına ulaşıncaya kadar uyku bize haram. 17 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı inşallah aşılayacağız" şeklinde konuştu.

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