Siirt’te petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Siirt’te petrol arama kararı verildi. Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye verilen ruhsat ile Siirt petrol araması yapılacağı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gazetede, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ aldığı arama ruhsatıyla Siirt’te petrol arayacağı bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.