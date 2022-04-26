Siirt’te dereceye giren sporculara ödül

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Siirt İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Hayati Kısacık, Bocce Petank Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonasında derece giren sporcuları ödüllendirdi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Bocce Petank Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonasında Dilcin Oğuz, 1’nci olurken, erkekler Bocce Petank kategorisinde Ömer Akcan da 3’üncü oldu. Sporcuları makamında kabul eden Kısacık, antrenör ve sporcuları kutladı.

Kısacık, daha sonra sporculara antrenman çantası hediye etti.

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