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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi

DHA

Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt´te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için memleketi Siirt´te cenaze töreni düzenlendi. Siirt 3. Tugay Komutanlığı´nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, katafalktan alınarak dualarla cenaze aracına bırakıldı. Şehit Bağra, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-08-13 12:42:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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