Şehit Teğmen Ömer Bağra toprağa verildi

Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Ömer Bağra, memleketi Siirt´te düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra için memleketi Siirt´te cenaze töreni düzenlendi. Siirt 3. Tugay Komutanlığı´nda düzenlenen törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Okunan duaların ardından şehidin cenazesi, katafalktan alınarak dualarla cenaze aracına bırakıldı. Şehit Bağra, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyüne götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-08-13 12:42:03
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