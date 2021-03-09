Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet sona erdirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdirildi. İlçede 6 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan Doğan ve Algül aileleri, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet sona erdirildi
AA

Bir düğün salonunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, ölümle sonuçlanan üzücü olayın yaşanmasından dolayı derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Doğan ve Algül ailelerine gösterdikleri cesaretten dolayı teşekkür eden ve alınan kararın önemli olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"İnsan olarak kendimizi ve toplumumuzu kontrol etmek zorundayız. Burada özellikle aile büyüklerine, analara, babalara çok büyük işler düşmekte. Yoktan, küçücük sebeplerle insanların birbirine şiddet uygulaması ve sonuçta ölüme varan olayları görmek bizi çok üzüyor. İnsanız, toplum halinde yaşıyoruz. Eksikliklerimiz ve hatalarımız var. Bunların yolu şiddet ve insan öldürmek değildir. Doğan ve Algül aileleri büyük bir cesaret gösterdiler. Allah'ın emrini Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere bir karar verdiler. Bizler de bunu yürekten destekliyoruz. Bu barış ümit ederiz bu tür vahim olayların olmamasını sağlar, bu olayların yaşanmamasına bir sebep olur."

Siirt Baro Başkanı Dilek ise Kur'an-ı Kerim'den okuduğu ayetlerle barış ve kardeşliğin önemine değindi.

Dilek, "Barış Allah'ın emirlerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde barışmanın önemini bizlere bildirmiştir. Bu vesileyle barış kararı alan ailelerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

Tören, okunan duanın ardından iki aile büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesi ve davetlilere tatlı ikramıyla sona erdi.

Salgın tedbirlerinin gözetildiği törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aile üyeleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları açıklandı
Son dakika: Üvey ağabey dehşeti! İğrenç olay hastanede ortaya çıktı - Haberler
GÜNDEMÜvey ağabey dehşeti! İğrenç olay hastanede ortaya ...
2020 YÖKDİL/2 cevap kâğıtları ve aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM YÖKDİL cevap anahtarı görüntüle
GÜNDEMYÖKDİL/2 cevap kâğıtları erişime açıldı
Son dakika haberi Karlov suikastı davasında karar
GÜNDEMKarlov suikastında 5 sanığa müebbet
2021 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?
GÜNDEMDGS başvuruları ne zaman 2021?
KKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek
GÜNDEMKKTC ile eğitim alanındaki işbirliği devam edecek
İl il koronavirüs vaka sayısı 27 Şubat 5 Mart! Haftalık koronavirüs haritası
GÜNDEMİl il koronavirüs vaka sayısı
Son dakika haberi Muğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü!
GÜNDEMMuğla'da katliam gibi kaza: 5 ölü!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızına taziye telefonu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öztekin ailesine taziye ...
İstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı? İstanbul risk grubuna göre kafeler ve restoranlarda son durum
GÜNDEMİstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı?