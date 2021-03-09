AA

Bir düğün salonunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, ölümle sonuçlanan üzücü olayın yaşanmasından dolayı derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Doğan ve Algül ailelerine gösterdikleri cesaretten dolayı teşekkür eden ve alınan kararın önemli olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"İnsan olarak kendimizi ve toplumumuzu kontrol etmek zorundayız. Burada özellikle aile büyüklerine, analara, babalara çok büyük işler düşmekte. Yoktan, küçücük sebeplerle insanların birbirine şiddet uygulaması ve sonuçta ölüme varan olayları görmek bizi çok üzüyor. İnsanız, toplum halinde yaşıyoruz. Eksikliklerimiz ve hatalarımız var. Bunların yolu şiddet ve insan öldürmek değildir. Doğan ve Algül aileleri büyük bir cesaret gösterdiler. Allah'ın emrini Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek üzere bir karar verdiler. Bizler de bunu yürekten destekliyoruz. Bu barış ümit ederiz bu tür vahim olayların olmamasını sağlar, bu olayların yaşanmamasına bir sebep olur."

Siirt Baro Başkanı Dilek ise Kur'an-ı Kerim'den okuduğu ayetlerle barış ve kardeşliğin önemine değindi.

Dilek, "Barış Allah'ın emirlerinden bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde barışmanın önemini bizlere bildirmiştir. Bu vesileyle barış kararı alan ailelerimizi canıgönülden tebrik ediyoruz" dedi.

Tören, okunan duanın ardından iki aile büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesi ve davetlilere tatlı ikramıyla sona erdi.

Salgın tedbirlerinin gözetildiği törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra aile üyeleri katıldı.