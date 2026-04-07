Siirt’te ters laleler çiçek açtı; koparmanın cezası 700 bin lira

Siirt'in yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘ağlayan gelin’ olarak bilinen ters lale ler, karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı.

Yaklaşık bir aylık ömürleri olan çiçekler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Endemik türü koparanlara ise 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

"HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyündeki mezarlık alanında yoğun olarak görülen ters lale ler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler doğal ortamında açan çiçekleri fotoğladı.