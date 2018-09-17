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Âşım Veysel, Mustafa Uslu
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Ünlü halk ozanın hayatı film oluyor

Âşık Veysel'in hayatı Mustafa Uslu tarafından sinemaya aktarılacak. Uslu'nun bugünlerde üzerine en çok çalıştığı konu Âşık Veysel'i hangi oyuncunun canlandıracağı

17.09.2018 - 10:39 | Güncelleme:

Âşık Veysel...
Türk halk ozanı. Vefat edeli 45 yıl oldu ama aralarında 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Seherin Vaktinde', 'Dostlar Beni Hatırlasın' ve 'Kara Toprak'ın da aralarında olduğu 37 unutulmaz eseri günümüzün konserlerinde ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilmeye devam ediyor.

Âşık Veysel hakkında bugüne kadar bir film çekildi. 1952 yapımı 'Karanlık 'Dünya'nın senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu yazarken yönetmenliğini Metin Erksan yapmıştı. Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Âşık Veysel'in kendisini canlandırdığı biyografik filmden 66 yıl sonra ünlü halk ozanının hayatı yeniden beyazperdeye yansıyacak.

Yaşanmış gerçek olayları sinemaya uyarlayan Mustafa Uslu, Âşık Veysel'in filmi için hazırlıklara başladı. Uslu'nun bugünlerde üzerine en çok çalıştığı konu Âşık Veysel'i hangi oyuncunun canlandıracağı. Oyuncunun belirlenmesinden sonra filmin çekim aşaması başlayacak.

KAÇAN EŞİNE PARA VERDİ
Âşık Veysel'in şöhreti Türkiye'yi aşmış bir halk ozanı olmasının yanında nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösteren en önemli olaylardan biri kendisini terk ederek başka biriyle kaçan eşi Esma Hanım'a olan davranışıdır. En başından beri Âşık Veysel ile evlenmek istemeyen, ailesinin baskısıyla nikah masasına oturan Esma Hanım, evliliğinin 8'inci yılında evdeki hizmetli Hüseyin ile kaçar. Esma Hanım'ın kaçacağını anlayan Âşık Veysel, eşinin zor durumda kalmaması için ayakkabısının içine bir ay yetecek kadar para koyar.

ÂŞIK VEYSEL KİMDİR?
Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası 'Karaca' lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930'da Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile bir şairler gecesinde tanıştı. Tecer'in verdiği destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965'de özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Âşık Veysel, ikinci evliliğini Gülizar Hanım ile yaparak 7 çocuk babası oldu. 1973'de akciğer kanseri sonucunda 78 yaşında vefat etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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