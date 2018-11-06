İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz, işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından iddiaya göre yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Can güvenliğinden endişe eden Cüneyt Açıkgöz, şüphelilerin istediği parayı vermek zorunda kaldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö.'nün, bu olaydan sonra da sürekli kendisinin yolunu kesip para istediğini belirten Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulundu.

SERBEST KALDILAR, EVİNİ BASTILAR

Şikâyet üzerine ifadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı. İzzet Y. ile Yiğit Ö., serbest kaldıktan sonra, kendilerini şikâyet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evinin önüne geldi. Zili çalan ve yanıt alamayan şüpheliler, iddiaya göre kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheliler, Açıkgöz'ü öldüresiye dövüp, paralarını alarak kaçtı.

MAĞDUR KORUMAYA ALINDI

DHA'da yer alan habere bu olayın ardından Cüneyt Açıkgöz evini basıp, kendisini darbeden 2 şüpheliden, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikâyetçi oldu. Ardından, Menderes Kaymakamlığı'na giden Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

"BU HALE GETİRENLER DIŞARIDA"

Menderes'teki evine gidemediğini, giderse can güvenliğinin olmadığını söyleyen Cüneyt Açıkgöz, "Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Daha sonra cüzdanımda bulunan parayı da alıp gittiler. Burnumda ve kolumda ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm desem yeridir. Beni bu hale getirenler elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Adalet istiyorum" diye konuştu.

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