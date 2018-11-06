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Şikâyet ettiği haraç şüphelilerince öldüresiye dövüldü!

İzmir'in Menderes ilçesinde, işçi Cüneyt Açıkgöz (31), kendisinden sürekli haraç aldıklarını belirttiği İzzet Y. ile Yiğit Ö.'den şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan 2 şüpheli, iddiaya göre kendilerini şikâyet eden Açıkgöz'ün evini basıp, öldüresiye dövdü

06.11.2018 - 11:45 | Güncelleme: DHA

İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz, işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından iddiaya göre yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Can güvenliğinden endişe eden Cüneyt Açıkgöz, şüphelilerin istediği parayı vermek zorunda kaldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö.'nün, bu olaydan sonra da sürekli kendisinin yolunu kesip para istediğini belirten Açıkgöz, Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyette bulundu.

SERBEST KALDILAR, EVİNİ BASTILAR

Şikâyet üzerine ifadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı. İzzet Y. ile Yiğit Ö., serbest kaldıktan sonra, kendilerini şikâyet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evinin önüne geldi. Zili çalan ve yanıt alamayan şüpheliler, iddiaya göre kapıyı kırarak eve girdi. Şüpheliler, Açıkgöz'ü öldüresiye dövüp, paralarını alarak kaçtı.

MAĞDUR KORUMAYA ALINDI

DHA'da yer alan habere bu olayın ardından Cüneyt Açıkgöz evini basıp, kendisini darbeden 2 şüpheliden, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikâyetçi oldu. Ardından, Menderes Kaymakamlığı'na giden Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

"BU HALE GETİRENLER DIŞARIDA"

Menderes'teki evine gidemediğini, giderse can güvenliğinin olmadığını söyleyen Cüneyt Açıkgöz, "Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Daha sonra cüzdanımda bulunan parayı da alıp gittiler. Burnumda ve kolumda ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm desem yeridir. Beni bu hale getirenler elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyorlar ve ben bunu kaldıramıyorum. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Adalet istiyorum" diye konuştu.

 

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YORUMLAR 8
  • Misafir 10 dakika önce
    Haraç alanları bırakanlar dünyanın en rezil insanlarıdır işallah onların başına en acı neyse o gelir çeteleşmiş insanlar şerefsizdir
  • Misafir 11 dakika önce
    Devlet aşırı tazminat ödesin
  • Misafir 16 dakika önce
    Adaletiniz batsın.....
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