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        Haberler Magazin Sıla Gençoğlu, 55 adet özel tasarım kıyafetini kanser hastası çocukların eğitimi için bağışladı - Magazin haberleri

        Sıla Gençoğlu, 55 adet özel tasarım kıyafetini kanser hastası çocukların eğitimi için bağışladı

        Sıla Gençoğlu, sahne kostümlerini Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışladı. Düzenlenen özel davette sergilenen kostümler, derneğin yararına satılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:04
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        55 ADET ÖZEL TASARIM KIYAFETİNİ BAĞIŞLADI

        Sıla Gençoğlu, konserlerinde giydiği 55 adet özel tasarım kıyafetini bağışladı. Gençoğlu, bağışladığı kostümleriyle 'Kansersiz Yaşam Derneği’nin 'Aile Yaşam Desteği' projesi kapsamında kanser hastası çocukların eğitimine katkıda bulundu. Kanser hastası çocukların temel ve okul ihtiyaç masrafları Aile Yaşam Desteği fonundan karşılanacak.

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        Sıla Gençoğlu'nun kostümleri, Kansersiz Yaşam Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle sergilendi. Sanat ve cemiyet dünyasının ilgi gösterdiği iyilik davetinde Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz Kocaömer, kanser hastalarına yaptığı katkı için Sıla Gençoğlu'na teşekkür plaketi sundu.

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        "KOSTÜMLERİMİN İYİLİĞE DÖNÜŞMESİNDEN MUTLUYUM"

        Derneğin yararına satılarak yeni sahiplerine ulaşacak kostümler hakkında konuşan Sıla Gençoğlu; “Sahnede mutlulukla giydiğim kostümlerimin iyiliğe dönüşmesinden dolayı çok mutluyum. Kanser hastalığının zorlukları ile mücadele eden ailelere iyilik ve sağlık diliyorum” dedi.

        #sıla
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