Sıla Gençoğlu, 55 adet özel tasarım kıyafetini kanser hastası çocukların eğitimi için bağışladı

"KOSTÜMLERİMİN İYİLİĞE DÖNÜŞMESİNDEN MUTLUYUM"

Derneğin yararına satılarak yeni sahiplerine ulaşacak kostümler hakkında konuşan Sıla Gençoğlu; “Sahnede mutlulukla giydiğim kostümlerimin iyiliğe dönüşmesinden dolayı çok mutluyum. Kanser hastalığının zorlukları ile mücadele eden ailelere iyilik ve sağlık diliyorum” dedi.