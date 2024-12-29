Sıla: Bu şarkılar ortak hikâyemiz
İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya gelen Sıla; 'Firuze', 'Dilek Taşı' ve 'İspanyol Meyhanesi' gibi Türk müziğinin klasikleşmiş eserlerini kendine has yorumuyla seslendirdi. Şarkıcı, "Bu şarkılar hepimizin ortak hikâyesi" diyerek, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı
Giriş: 29.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:34
Sıla, İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, kendi yazdığı ve sevenlerinin hep bir ağızdan söylediği şarkılarının yanı sıra gazino sahnesine özel repertuvar hazırladı.
'Firuze', 'Dilek Taşı' ve 'İspanyol Meyhanesi' gibi Türk müziğinin klasikleşmiş eserlerini seslendiren Sıla, "Bu şarkılar hepimizin ortak hikâyesi" diyerek, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.
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