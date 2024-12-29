Sıla: Bu şarkılar ortak hikâyemiz

Sıla, İstanbul'daki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü şarkıcı, kendi yazdığı ve sevenlerinin hep bir ağızdan söylediği şarkılarının yanı sıra gazino sahnesine özel repertuvar hazırladı.

'Firuze', 'Dilek Taşı' ve 'İspanyol Meyhanesi' gibi Türk müziğinin klasikleşmiş eserlerini seslendiren Sıla, "Bu şarkılar hepimizin ortak hikâyesi" diyerek, müziğin birleştirici gücüne vurgu yaptı.