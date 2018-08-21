Sıla'dan dekolte şov

Sıla, 'On'dan Kalan Şarkılar'ın Ege Turnesi'ne Çeşme Amfi Tiyatro'daki konseriyle devam etti.

Konser alanını dolduran hayranlarına ''Bu buluşmalarımız bende alışkanlık ve bağımlılık yaratmaya başladı. Rüyamda bile şarkı söylüyorum. Hatta geçen birinizi sahneme alıp birlikte düet yaptım. Rüya bu ya işte... Bir uyandım baktım hâlâ şarkıyı mırıldanıyorum. Siz bana bakmayın. Siz direkt haykırıp, bağıra çağıra şarkılar söyleyin. Hadi bakalım bu gece her şey serbest'' sözleriyle coşturdu. Sahneye derin dekolteli elbisesiyle çıkan Sıla, konserinin 'Kavuştular' bölümünde 'Bir kaç dakikalığına şirin görünecek ve mutluymuşuz gibi yapacağız. Sonrasında zaten öylesine bir coşacağız ki; siz bile neler olduğunu hatırlamayacaksınız. Hipnoz gibi bir şey. Çok takılmayın, akışına bırakın'' dedi.

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