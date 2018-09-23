Kapalı gişe konserleri ile sezona damga vuran Sıla, Adanalı hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Konser alanını saatler öncesinden dolduran binlerce kişi bir an olsun dinmeyen coşkularıyla Sıla’ya eşlik etti.

Başarılı sanatçı Sıla, bu yıl 25’incisi düzenlenen Adana Film Festivali’nde sahne aldı. Adanalıların büyük ilgi gösterdiği Sıla, bir yandan da açıkhava turnesine devam ediyor. Sıradaki konser durakları Antalya ve İzmir olan Sıla’nın biletleri ise şimdiden tükendi.

İZMİR’E İKİ GÜN YETMEDİ

2 ve 3 Ekim’de İzmir Açıkhava’da sahneye çıkacak olan Sıla’nın İzmirli hayranlarına iki gün yetmedi. 2 ve 3 Ekim konser biletleri şimdiden tükenen Sıla, İzmirli hayranlarının yoğun isteği üzerine 5 Ekim’de yeniden İzmirlilerle buluşacak.

ANTALYA BİLETLERİ DE TÜKENDİ

28 Eylül’de ise Antalyalı hayranlarıyla buluşacak olan Sıla’nın Antalya biletleri de şimdiden tükendi. Antalya Konyaaltı Açıkhava’da sahneye çıkacak olan başarılı sanatçı, en sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek.

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