Sıla'dan yeni albüm: 'Şarkıcı' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Müzikteki Sıla hasreti altı yıllık beklemenin ardından sona eriyor. Ünlü şarkıcı Sıla'nın yeni albümü tamamlandı. 'Şarkıcı' adlı albüm 20 Mayıs'ta dinleyiciyle buluşacak.



Albüme adını veren 'Şarkıcı' şiirinin klibi ded YouTube'da yayınlandı. Projenin habercisi niteliğindeki klip, beş gün önce yayınlanan tanıtım videosu ile sosyal medyada büyük merak uyandırmıştı.

ŞİİRLE BAŞLAYIP, ŞİİRLE BİTİYOR

Sıla'nın prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı 'Şarkıcı'da 15 yeni şarkı yer alıyor. Şiirle açılan ve şiirle kapanış yapan albüm ile kendi yazdığı şarkıları seslendiren sanatçı, ozan yönüyle karşımıza çıkıyor. İlk klip albümle aynı ismi taşıyan açılış parçası 'Şarkıcı'ya ait. Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Gürsel Çelik imzası taşıyan 'Şarkıcı'nın klibi Bedran Güzel yönetmenliğinde Kemerburgaz Kent Ormanları'nda çekildi.

ZENGİN MÜZİKAL MİRAS

'Şarkıcı', yedinci solo albümünü çıkaran Sıla'nın müzikal birikimi ile Anadolu, dünya ezgileri ve ritmlerinin yansıması. Kendi topraklarımızdan başka kıtalara uzanan şarkılar, dünyanın zengin müzikal mirasına selam gönderir nitelikte.

Sıla'nın Şarkıcı'dan önceki albümü 'Mürekkep' 2016'da yayınlanmıştı.