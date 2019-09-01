Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinSıla, Emine Bulut için söyledi - Magazin haberleri

Sıla, Emine Bulut için söyledi

Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserlerinde dinleyicileriyle buluşan Sıla, önceki akşam yeniden Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi. Sıla, konserde Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Sezen Aksu’nun unutulmaz eseri ‘Ünzile’yi seslendirdi

Sıla, Emine Bulut

Bu yaz Bodrum Antik Tiyatroda defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde ‘Elimizi taşın altına koyalım’ diye çağrı yaptı. Geçtiğimiz hafta ölümüyle herkesi yasa boğan Emine Bulut’a ithafen Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısına, “Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz” diye başlayan Sıla, şarkının sonunda ise “Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiç bir şey halledemeyiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Konserde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan ‘Zeybek’ i de seslendiren Sıla’ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi minik efe Çağıl Ayaz eşlik etti. Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramını daha sonra ise Dünya Barış Günü’nü kutlayan minik efeyi öperek uğurladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Seren Serengil'den kötü haber! Yaşar İpek...
MAGAZİNSeren Serengil'den kötü haber
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'e şarkı - Magazin haberleri
MAGAZİNO şarkıyı Hande Erçel için yazmış...
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan aile pozu - Instagram Magazin haberleri
MAGAZİNSinem ve Kenan'dan aile pozu
Kadir Doğulu ile yıldız futbolcu Falcao'nun benzerliği şaşırttı!
MAGAZİNŞaşırtan benzerlik!
Murat Boz ve sevgilisi Aslı Enver'in 5 milyonluk TL'lik İstanbul turu - Magazin haberleri 2019
MAGAZİN5 milyon TL'lik İstanbul turu
Ünlülerin tatil pozları
MAGAZİNDoğal Berrak
Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
MAGAZİNReynmen'den bir şarkı daha!
Berkay Şahin'den romantik yıldönümü paylaşımı - Magazin haberleri Instagram
MAGAZİNÜnlü şarkıcıdan romantik paylaşım
Aslı Bekiroğlu kimdir? Benim Tatlı Yalanım'da Suna karakterini canlandıran oyuncunun bilinmeyenleri
MAGAZİNAslı Bekiroğlu kimdir?
Afili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?
MAGAZİNAfili Aşk dizisinin Kerem'i Çağlar Ertuğrul kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X