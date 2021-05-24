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Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, Bodrum'da

Yaklaşık dört ay önce şef Hazer Amani ile yollarını ayıran ve İlke Kaleli ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Sıla, sezonu açtı. Sıla, sevgilisiyle birlikte Bodrum'daki evinde tatil yapıyor

Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli, Bodrum'da - Magazin haberleri
Sıla ile İlker, Bodrum'da
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HABERTURK.COM

Geçtiğimiz ocak ayında 11 ay evli kaldığı şef Hazer Amani'den tek celsede boşanan şarkıcı Sıla'nın gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı konuşulmuştu. Yaklaşık iki aydır birlikte oldukları öne sürülen ikilinin Instagram'da birbirini takip etmeye başlaması dedikoduları alevlendirmişti.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Haklarında çıkan haberlerle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan çiftin aşkı belgelendi. İkilinin bir süredir Sıla'nın Bodrum'daki evinde tatil yaptığı öğrenildi.

GEÇEN SENE EVLENMİŞTİ

Öte yandan Sıla, oyuncu Ahmet Kural'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra şef Hazer Amani ile geçtiğimiz yıl ocak ayında nikah masasına oturmuştu.

DÖRT AY ÖNCE BOŞANMIŞTI

Ancak 40 yaşındaki şarkıcının evliliği çok uzun sürmemişti. Sıla ve Hazar Amani, dört önce Bodrum'da tek celsede boşanmıştı.

2018 YILINDA AYRILDILAR

Oyuncu İlker kaleli de uzun bir süre meslektaşı Burçin Terzioğlu ile aşk yaşamıştı. Ancak ikili, 2018'de ilişkilerini bitirmişti. Daha sonra oyuncu Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açan Kaleli'nin bu ilişkisi uzun sürmemişti.

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