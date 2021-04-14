BİRBİRLERİNİ TAKİP ETTİLER

İddialar karşısında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikili, Instagram'dan birbirlerini takip etmeye başladı.

Sıla ve İlker Kaleli'nin mutlu olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde Bodrum'da yaşadığı da iddialar arasında yer alıyor.