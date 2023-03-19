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Haberler Müzik Sıla Gençoğlu'ndan depremzedelere yardım konseri: Hayatın yükünü birlikte kaldırmak için buradayız - Magazin haberleri
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Sıla'dan depremzedelere yardım konseri: Hayatın yükünü birlikte kaldırmak için buradayız

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından afet bölgesindeki insanlara yardım amacıyla başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına destek için Ankara'da sahne aldı. Konser öncesi dinleyicilerine seslenen ünlü şarkıcı, "Burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak için omuz omuza yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz" ifadelerini kullandı

Sıla Gençoğlu'ndan depremzedelere yardım konseri: Hayatın yükünü birlikte kaldırmak için buradayız - Magazin haberleri
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HABERTURK.COM

Şarkıcı Sıla, deprem bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesine destek olmak için Ankara Congresium'da sahne aldı. Konserin tüm geliri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İhtiyaç Haritası işbirliği ile yürüttüğü 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına bağışlanacak olan dayanışma konserini 2800 kişi izledi. Sıla, özel bir repertuvar hazırladığı ve siyah kostümle çıktığı özel konserin başında yaptığı konuşmasıyla seyircisini duygulandırdı. İşte ünlü şarkıcının o sözleri:

Bu akşam diğer konserlerimizden çok farklı. Bir kere çok anlamlı bir akşamı paylaşıyoruz. Teker teker hepinizin ayağına sağlık. Normalleşmeye çalışıyoruz ama normalleşme çok kolay olamayacak. Sizler gibi biz de ne yapacağımızı bilmez halde buradayız. 15 gündür o kadar çok düşündük ki repertuvarı; ne yaparız, ne çalarız? Utancımız o kadar büyük ki... Nasıl kapatırız bilmiyorum. Çok derin bir kederle uyandık 6 Şubat'ta. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çok üzüldük, duygular arasında gittik geldik, üzüntü, öfke duygudan duyguya koşuyoruz. O yüzden bir kez daha teşekkür ediyorum burada olduğunuz, destek olduğunuz için. Ve tabi vesile olduğu için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Tunç Soyer.

"HAYATIN YÜKÜ İÇİN CAN CANA BERABERİZ"

Hiç aklınız kalmasın yardımlarınızın hepsi bizden geçerek ulaşacak. Bu destek çok kıymetli. Keder çok büyük olunca insan konuşmakta zorluk çekiyor. Her konserde söylediğim gibi burada sadece eğlence için bir arada değiliz. Duyguları paylaşmak için omuz omuza yan yana, can cana olmak, hayatın yükünü birlikte kaldırmak, hayatın neşesine paydaşlık etmek için beraberiz.

"EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞEY UMUT"

Yine böyle bir akşam olacak. Tabii biraz daha farklı dokunacak hepimize. Ama nihayetinde sanırım en çok ihtiyaç duyduğumuz şey umut. Farklı bir repertuvar hazırladık. Dinlerken siz de rahat olun. Çünkü insan orada otururken de buradayken de ciddi anlamda başka bir sorumluluk duygusu, başka bir suçluluk duygusu hissediyor. Bu suçluluk duygusunu birlikte dağıtalım.

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