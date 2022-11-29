"CANIM BABAM VE BEN"

Şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" mesajını yazmıştı.