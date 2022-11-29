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Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun hayatını kaybeden babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de toprağa verildi. Sıla'yı zor gününde sevgilisi İlker Kaleli de yalnız bırakmadı

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DHA
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Sıla’nın bir ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayata veda etti. Ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı.
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    1 Ocak 1949'da Denizli'nin ilçesi Acıpayam'ın Kelekçi Mahallesi'nde doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    "CANIM BABAM VE BEN"

    Şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" mesajını yazmıştı.
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.
  • Sıla'nın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

    Sıla, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" demişti.

    Fotoğraflar: İHA, DHA, Instagram

     

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