        Sıla Saraydemir, Arzum Onan ve Azra Akın'a benzetildi - Magazin haberleri

        Sıla Saraydemir, Arzum Onan ve Azra Akın’a benzetildi

        Miss Turkey 2025'te tacı takan isim Sıla Saraydemir oldu. Saraydemir'in, geçmiş yılların Türkiye güzelleri; Arzum Onan ve Azra Akın'a benzerliği dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 22:39 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:39
        Arzum Onan ve Azra Akın'a benzetildi
        Cuma günü düzenlenen Miss Turkey 2025 güzellik yarışmasında tacın sahibi Sıla Saraydemir oldu.

        Sıla Saraydemir’in birinciliği, eski güzellerin isimleri de akıllara getirdi. Saraydemir’in; 1993'te Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan ile 2002’de Dünya Güzeli ünvanını kazanan Azra Akın’a olan benzerliği, sosyal medyada dikkat çekti.

        Miss Turkey 2025 birincisi olarak tacını takan Sıla Saraydemir, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek.

        Fotoğraflar: HT Magazin

        #Arzum Onan
        #Sıla Saraydemir
        #Azra Akın
