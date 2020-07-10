Sıla, şiddet iddialarının ardından Rubato'nın solisti Özer Arkun ile arkadaşlığını kestiğini açıkladı

Müzisyen Sıla Gençoğlu, Rubato grubunun solisti Özer Arkun ile hakkındaki şiddet iddialarının ardından arkadaşlığını ve profesyonel ilişkisini sona erdirdiğini açıkladı.

Şarkıcı Sıla, sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada, "ama, fakat demeden mağdur kadının tarafında olduğunu, elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu" belirtti.

https://twitter.com/silagencoglu/status/1281211731168178178?s=20

Perşembe günü farklı basın kurumlarında eski kız arkadaşının şiddet uyguladığı gerekçesiyle Rubato müzik grubunun solisti Özer Arkun'dan şikayetçi olduğuna yönelik haberler yer almıştı.

Özer Arkun'un eski sevgilisi B.Y. ile Mart 2020'de evlenme kararı aldığı, çiftin arasında 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik yüzünden bir kavga yaşandığı aktarıldı.

'Çok şiddetli dayak yedim'

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Temmuz 2019'da bir ilişkiye başladıklarını ve mart ayından beri beraber yaşadıklarını belirten B.Y., şikayet dilekçesinde, "Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor." dedi.

B. Y.'nin savcılığa delil olarak Özer Arkun'un yerdeki kanları sildiğini gösteren bir video teslim ettiği de aktarıldı.

Habertürk gazetesine göre genç kadın, yaşadığı şiddeti anlatmaması için Arkun'un kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Koruma kararı verildi

İstanbul Anadolu 1.Aile Mahkemesi ise genç kadının şikayeti üzerine 4 aylık koruma kararı verdi.

Kararda, Arkun'un 4 ay süreyle şiddet mağduru genç kadının evine ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine hükmedildi.

Müzisyen Özer Arkun'un avukatı ise bir açıklama yaparak "Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak B.Y. tarafından verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır." denildi.

Arkun'un avukatının açıklamasında, "Yeniden birlikte olmaları konusunda B.Y. tarafından uzun süredir baskı gören Özer Arkun'a yine B.Y. barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

'Ünlü erkekler korunuyor' eleştirisi

Sıla'nın müzisyen Arkun ile ilişkisini kestiğini açıklaması, bazı ünlü erkeklerin haklarında şiddet iddiaları olmasına rağmen korunduklarına ilişkin eleştirilerin ardından geldi.

Oyuncu Ozan Güven ve gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski partnerleri tarafından şiddet uygulamakla suçlanmalarına rağmen yakınları tarafından tepki görmemeleri eleştiri konusu olmuştu.

Sıla da eski sevgilisi oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olmuş, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Ahmet Kural hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme, davanın sonucunda Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Ahmet Kural'ın da şiddet suçlamasından hüküm giymesine rağmen sinema ve televizyon sektöründe varlık göstermeye devam etmesi eleştiri konusu oldu.

En son Ozan Güven gündeme geldi

En son olarak oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme geldi.

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı dijital medya uzmanı Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'den şiddet gördüğü gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi teslim etti.

Güven ise iddiaları reddederek yargının vereceği kararın beklenmesini talep etti.

Sosyal medyada ise Güven'e yakın isimlerin şiddete karşı çıktıklarını açıklamaması tepki çekti.

Küçükkaya 'itibarsızlaştırma çabası' dedi

Şiddet iddiaları ile son dönemde gündeme gelen bir başka isim ise gazeteci İsmail Küçükkaya olmuştu.

Eski eşi Eda Demirci, katıldığı bir televizyon programında evlilikleri boyunca Küçükkaya'nın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.

Küçükkaya ise 'itibarsızlaştırma çabası' diyerek iddiaları reddetti ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.

Demirci'nin iddialarının ardından Küçükkaya'ya güçlü bir tepki gösterilmemiş olması da sosyal medyada eleştirilmişti.