Sıla Türkoğlu, Hatay'da depremzede çocuklarla buluştu

Sıla Türkoğlu, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ilkokulu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği ile bölgeye giden oyuncu, öğrencilerle vakit geçirip onlara moral verdi.

Dernek üyelerinden Ceylan Erdoğru, ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak; "Sanatçı olmak; örnek olmaktır. Gerçek ün, kalpte taşınandır; tanınmak değil, yüreklere dokunmaktır. Altın kalpli Sıla Türkoğlu, yanımızda olduğun için teşekkürler" ifadelerini kullandı. REKLAM

Sıla Türkoğlu ise bu paylaşımı kendi hesabında paylaşarak; "Sizin sayenizde vesile olabilmek ne mutluluk verici. İyi ki varsınız" yanıtını verdi.