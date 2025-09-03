Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla Türkoğlu, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı İtalya tatilinde evlenme teklifi alan ve "Evet" yanıtını veren Türkoğlu; "İtalya'yı çok merak ediyordum, daha önce de söylemiştim... Sanıyorum erkek arkadaşımın da aklında kalmış, böyle bir sürpriz yaptı. Çok merak ettiğim, beğendiğim bir yerdi. Özel bir anımız daha da özel kılındı" diye konuştu.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız

Sıla Türkoğlu, "O an neler hissettiniz?" sorusuna ise "Çok garip bir duygu... Güzel bir şeyi sevdiklerimizle paylaşabilmek çok kıymetli. Bu yüzden ikimiz de çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Ne diyeceğimi bilemiyorum, böyle şeyler karşısında çok utanıyorum" yanıtını verdi.

Düğün tarihi hakkında kesin bir bilgi vermeyen Sıla Türkoğlu; "Hiçbir şeyi planlamıyoruz. Hayat bize ne getirirse, ne zaman getirirse... Bizim için en önemlisi hayırlı zamanda olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sıla Türkoğlu, 'Doğa' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti'nin SHOW TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan 4'üncü sezonuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni sezona dair ipuçları veren Türkoğlu; "Çok şaşıracaksınız. Çok büyük olaylar yaşanacak" dedi.