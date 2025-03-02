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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı. Bu durum evleneceklerine dair yorumlar yapılmasına neden oldu. Türkoğlu, bu konuda; "Biriyle beraberim ve ailemin artık bu ilişkiyi bilmesini istedim. Hayatımdaki kişiyle ailemi tanıştırmak istedim. Bu evlilik anlamı taşımasın" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 13:51
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        Sevgilisini tanıştırdı
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        SHOW TV ekranlarının zirvedeki dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu, Pazar Sürprizi programında Ömür Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı.

        Köpeği Chris ile tanışma öyküsünü ilk kez anlatan Sıla Türkoğlu; “Mental olarak çok zorlandığım bir dönemde şans eseri yolumuz Chris ile kesişti. Bir ailenin köpeğiyken barınağa bırakılmış, oradan bana ulaştı. Benim de ona ihtiyacım olduğu bir dönemde tanıştık” dedi.

        SILA TÜRKOĞLU’NDAN 'DOĞA’YA TAVSİYELER

        Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti’nde canlandırdığı 'Doğa' karakteriyle ilgili esprili açıklamalar yaparken; “Doğa’ya çok sık nasihat ediyorum ama beni dinlemiyor” dedi.

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        “AİLEDEN ARABESKÇİYİM”

        Gençlik yıllarında ailesinde en sık dinlenen müzik türünün arabesk olduğunu söyleyen Sıla Türkoğlu. bu konuda şunları söyledi; “İnanmayacaksınız ama Sıla Türkoğlu arabesk sever. Benim Güllü’ler, Haktan’lar dinlemem çocukluğumdan bu yana gelen alışkanlıklarımdan. Bülent Ersoy’un şarkıları dinlenirdi evimizde. Biz acıyla küçük yaşta tanıştık.”

        “KARAKTERİME TERS GELEN OLAYLARLA KARŞILAŞTIM”

        Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında İzmir’den gelen bir genç kız olarak mesleği bırakmayı da düşündüğünü söyleyen Sıla Türkoğlu; “Karşılaştığım birkaç olay benim karakterime ters geldi. O noktalarda annemi arayıp geceler boyu ağladığım oldu ama ilerde gelebileceğim noktaları hayal edip bırakmaktan vazgeçtim” ifadesini kullandı.

        "BU, EVLİLİK ANLAMI TAŞIMASIN"

        Bir süredir Ata Ayyıldız ile ilişki yaşayan Sıla Türkoğlu sevgilisini ailesiyle tanıştırmasının, evlilik hazırlıkları yapıldığı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu. Sıla Türkoğlu, bu yorumları; “Biriyle beraberim ve ailemin artık bu ilişkiyi bilmesini istedim. Hayatımdaki kişiyle ailemi tanıştırmak istedim. Bu evlilik anlamı taşımasın” sözleriyle değerlendirdi.

        "ŞEBNEM BOZOKLU’NUN ENERJİSİNE HAYRANIM"

        Sıla Türkoğlu; 'Kızılcık Şerbeti'nde set enerjisini en çok sevdiği oyuncunun Şebnem Bozoklu olduğunu söyledi; Sıla Türkoğlu; “Şebnem’in inanılmaz bir enerjisi var. İkimiz bir araya geldiğimiz sahnelerin kamera arkasında çok eğleniyoruz.”

        'Kızılcık Şerbeti’nde Sibel Taşcıoğlu ile Aliye Uzunatağan’ı hayranlıkla izlediğini söyleyen Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak ile çektiği set videolarının da doğaçlama olarak çıktığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sıla Türkoğlu
        #kızılcık şerbeti
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