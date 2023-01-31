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Haberler Gündem 3. Sayfa Kendi silahıyla öldü! Eve gelen misafir teslim oldu! - Güncel haberler
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Silahıyla başından vurulup öldü! Misafiri teslim oldu!

Çanakkale'de, tabancayla başından vurulan 27 yaşındaki Mehmet Eren hayatını kaybetti. Evde misafir olarak bulunan ve polise gidip teslim olan 42 yaşındaki Aytuğ D., Eren'in tabancasını kendisine göstermek isterken olayın yaşandığını öne sürdü. 'Çete kurma', 'Cinayet', 'Tehdit' gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan Aytuğ D.'nin 15 yıl hapis yattığı ve 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi

Kendi silahıyla öldü! Eve gelen misafir teslim oldu! - Güncel haberler
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DHA

Çanakkale'de olay, Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Çınar Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

EVDEN SİLAH SESİ DUYULDU

DHA'da yer alan habere göre apartmanın 3'üncü katında, Mehmet Eren'in (27) yaşadığı evden silah sesleri duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tabancayla başından vurulduğu anlaşılan Eren, ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TESLİM OLDU, "KAZAYLA VURULDU" DEDİ

Olaydan 1 saat sonra Bayramiç Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Aytuğ D., Eren'in kazayla vurulduğunu söyledi.

"SİLAHINI VERİRKEN KAZAYLA ATEŞ ALDI"

Olay sırasında evde olan A.K. (20) ise polisteki ifadesinde, "Mehmet Eren, Aytuğ D.'ye tabancasını verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu" dedi.

"SİLAHI BANA GÖSTERMEK İSTEDİ"

Aytuğ D. de ifadesinde, "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren'in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112'yi arayarak olayı haber verdim" ifadesini kullandı.

GEÇEN YIL CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

'Çete kurma', 'Cinayet', 'Tehdit' gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan, 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu belirtilen Aytuğ D. polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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