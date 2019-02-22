'Zorluk çıkaranı öldürürüm'

Bulut Kutlu'nun haberine göre olay 15 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren zanlı, silahını kasada bulunan yaşı küçük iki çocuğun üzerinde doğrulttu.

Korkudan panikleyen çocuklar kasadaki bin lirayı zanlıya verdi. O sırada markete başka bir müşteri gelirken zanlı panikleyerek kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis kimliğini belirlediği zanlıyı 6 gün sonra yakaladı. Zanlının emniyette sorgusu devam ediyor.

Market işletmecisi Şaban Solmaz, 'Elinde silahla gelen soyguncu, markette iki kişi olmasına rağmen silah çekmiş. İçeride bulunanlara 'Zorluk çıkarmayın yoksa sizi öldürürüm' gibi sözler söylemiş. Soyguncu içerdeyken marketin kepenkleri yarıya kadar inik olmasına rağmen içeri giren bir müşteri elinde silahla adamı görünce panik halinde kaçıyor. Hırsız da durumdan panik olunca çekmecede bulunan paraları alıp kaçıyor. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, suçlu da yakalandı" dedi.