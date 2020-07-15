Özel güvenlik çalışma alanları oldukça fazla olan mesleklerden bir tanesidir. İki çeşit özel güvenlik bulunmaktadır. Bunlar silahlı özel güvenlik ve silahsız özel güvenliktir. Güvenlik olmak için yapılması gereken ilk şey sertifika almak olacaktır. Sertifikalarda silahlı veya silahsız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Silahlı veya silahsız güvenlik olmanın arasındaki terk fark silah taşıyıp taşıyamaması değildir. Silahlı veya silahsız olmasının maaşı ve çalışacağı ortamı da değiştireceği bilinmelidir. Silahlı özel güvenlik olmanın şartları bulunmaktadır. Şimdi biz sizlere elimizden geldiğince bu konudan bahsedeceğiz o halde okumaya devam ediniz.

Silahlı özel güvenlik olma şartları

Silahlı güvenlik görevlisi okullarda, şirketlerde, özel kurumlarda, kamularda çalışabilmektedir. Normal güvenlik görevlisine göre daha avantajlıdır. Eğer yeni güvenlik sertifikası alacak iseniz mutlaka silahlı güvenlik sertifikasını almanızı tavsiye ederiz. Çünkü hiçbir dezavantajı yoktur tam aksine avantajlıdır. Silahlı özel güvenlik olmanın şartları bulunmaktadır. Şimdi sizlere bu konudan bahsedip sizleri aydınlatacağız. İşte sevgili okurlarımız silahlı özel güvenlik olmanın şartları aşağıdaki gibidir