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Silahlı saldırıda ölen Dr. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi

Konya Şehir Hastanesi'nde görev başındayken bir hasta yakınının düzenlediği silahlı saldırıda katledilen Doktor Ekrem Karakaya için düzenlenen törende konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Dr. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanının verildiğini ifade etti

Silahlı saldırıda ölen Dr. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi
Dr. Ekrem Karakaya'ya şehit unvanı verildi
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AA

Konya Şehir Hastanesinde, görevi başındayken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uzman Dr. Ekrem Karakaya için anma töreni düzenlendi.

Hastanedeki konferans salonunda düzenlenen tören, Karakaya'nın hayatını konu alan kısa film gösterimiyle başladı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hain kurşunların çok değerli bir hekimi kendilerinden ayırdığını söyledi.

Üzücü olayın ardından acılarını paylaşanlara teşekkür eden Koç, "Ne yaparsak yapalım, bu acının söndürülemeyeceğini biliyorum. Değerli kardeşimizin yerini doldurmamız mümkün değil. Rabbim özellikle evlatlarına, eşine, ailesine sabırlar versin. Duamız bu acı olayın son olması yönündedir." diye konuştu.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Koç, olayın ilk dakikalarından itibaren tüm yetkililerin hastanede olduğunu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

"EKREM KARDEŞİMİZE DEVLETİMİZ 'ŞEHİT' UNVANI VERDİ"

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acılı aile ile görüştüğünü aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacak. Şehit Karakaya'nın adı, Konya'da bazı sağlık tesislerine ve caddelere verilerek, yaşatılacak."

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

"HATIRASINI YAŞATMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Karakaya'nın yaklaşık bir yıl önce Şehir Hastanesi'nde göreve başladığını anımsatan Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Oğuzhan Günenc de "Rahmetli doktorumuza memleketi Kayseri'de göreve başlama seçeneği sunulmuş olmasına rağmen, mesleğini daha iyi icra edebileceğini, hastalarına daha faydalı olabileceğini düşündüğü için hastanemizi tercih etmiştir." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Karakaya'nın ömrünü hastalarına adamış çok değerli bir hekim olduğunu vurgulayan Günenc, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki hafta önce canice bir saldırı sonucu doktorumuzu kaybettik. Bu elim hadise bizleri derinden sarsmış ve tüm hastane olarak hepimize çok büyük bir acı vermiştir. Bizler hastane idaresi olarak onun aziz hatırasını yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Büyük acımızı bizlerle paylaşan herkese teşekkür ediyorum."

Doktor Ekrem Karakaya
Doktor Ekrem Karakaya

Karakaya'nın mesai arkadaşlarından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Selçuk Öztürk ise birlikte bir yıldır nöbet tuttukları Karakaya'yı tüm hastane personelinin sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Karakaya'nın 7 ve 9 yaşındaki kızlarına da seslenen Öztürk, şöyle konuştu:

"Babanız çok mükemmel bir doktordu. Beraber bulunduğumuz dönemde tüm hastaları ile ilgilendi ve sorunlarını çözdü. Hatta en son Ramazan Bayramı'nda nöbetçi olmamasına rağmen bayram öncesi kalan hastalara ve izne ayrılan hekim arkadaşların hastalarını devralarak her gün vizit yaptı. Ben buna şahidim. Sürekli olarak hastalarından olumlu geri dönüşler alan bir kardeşimizdir. Hatta daha önce çalışmış olduğu Karabük'ten Konya'ya gelen hastalarını biliyoruz. Babanız görevini tam ve eksiksiz bir şekilde yaparken şehit düşmüştür. Allah'ın sevdiği kulu ki tüm Türkiye ve şu an burada bulunan herkes onu dualarla ve güzelliklerle uğurlamıştır."

Konuşmaların ardından programa katılan hastane personeli ve sağlık çalışanlarına helva ikram edildi.​​​​​​​

OLAY

Konya Şehir Hastanesinde 6 Temmuz'da hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) ile kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya (47) arasında tartışma çıkmış, doktoru silahla vuran Akçay, aynı silahla intihar girişiminde bulunmuş, ameliyata alınan Karakaya ile Akçay kurtarılamamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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