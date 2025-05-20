Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda

Barış akademisyeni Avukat Cenk Yiğiter, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yiğiter, kaldırıldığı İbni Sina Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Yiğiter’in internet üzerinden satışa çıkardığı gitarı satın alma bahanesiyle evinin önüne gelerek dışarıya çağırdıkları ve burada saldırdıkları iddia edildi.

Kızı ile kapıya çıkan Yiğiter, satın alma bahanesi ile gelen saldırganları göremeyince kendisi kapıda beklerken, kızı ise yolu bulamadığını iddia eden saldırganları bulmak için uzaklaştığı anda saldırı gerçekleşti. Yiğiter’in vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yiğiter yoğun bakıma alındı.

Yiğiter, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ihraç edilmişti.