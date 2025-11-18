Habertürk
        Şile'de 21 mahalle karantinada | Son dakika haberleri

        Şile'de 21 mahalle karantinada

        Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:10
        Şile'de 21 mahalle karantinada
        Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığı kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir."

