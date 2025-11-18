Şile'de 21 mahalle karantinada

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığı kaydedildi.

DHA'nın haberine göre açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir."